Michael D versus the rest: How did your constituency vote?

Click here for our interactive list of constituencies or find your area below.

MICHAEL D HIGGINS has won the 2018 presidential election, coming in first in every constituency with Peter Casey second in all but one constituency.

Here are the breakdowns in each of the 40 constituencies.

Carlow Kilkenny

Michael D Higgins - 25,717 (52%)

Peter Casey - 13,929 (28.2%)

Seán Gallagher - 3,506 (7.1%)

Joan Freeman - 2,636 (5.3%)

Liadh Ní Riada - 2,419 (4.9%)

Gavin Duffy - 1,265 (2.5%)

Turnout: 45.98%

Cavan Monaghan

Michael D Higgins - 16,749 (44.4%)

Peter Casey - 7,023 (18.6%)

Seán Gallagher - 6,771 (17.9%)

Liadh Ní Riada - 4,167 (11%)

Joan Freeman - 2,063 (5.5%)

Gavin Duffy - 1,000 (2.6%)

Turnout: 41.85%

Clare

Michael D Higgins – 22,639 (54.7%)

Peter Casey - 11,722 (28.3%)

Seán Gallagher - 2,289 (5.5%)

Liadh Ní Riada - 2,186 (5.3%)

Joan Freeman - 1,969 (4.7%)

Gavin Duffy - 617 (1.9%)

Turnout: 50.42%

Cork East

Michael D Higgins - 20,388 (53.6%)

Peter Casey - 9,340 (24.5%)

Liadh Ní Riada - 2,705 (7.1%)

Seán Gallagher - 2,625 (6.9%)

Joan Freeman – 2,283 (6%)

Gavin Duffy – 716 (1.9%)

Turnout: 44.61%

Cork North-Central

Michael D Higgins – 18,851 (54%)

Peter Casey - 8,382 (24%)

Liadh Ní Riada – 3,112 (8.9%)

Joan Freeman – 2,010 (5.8%)

Seán Gallagher - 1,977 (5.7%)

Gavin Duffy - 545 (1.6%)

Turnout: 41.64%

Cork North-West

Michael D Higgins - 17,638 (51.5%)

Peter Casey - 8,092 (23.6%)

Seán Gallagher - 3,199 (9.4%)

Liadh Ní Riada - 2,824 (8.2%)

Joan Freeman – 1,855 (5.4%)

Gavin Duffy - 630 (1.9%)

Turnout: 50.26%

Cork South-Central

Michael D Higgins - 24,161 (60.5%)

Peter Casey - 7,323 (18.4%)

Liadh Ní Riada – 3,072 (7.7%)

Joan Freeman - 2,554 (6.4%)

Seán Gallagher – 2,164 (5.4%)

Gavin Duffy – 642 (1.6%)

Turnout: 45.95%

Cork South-West

Michael D Higgins - 16,860 (55.1%)

Peter Casey - 6,582 (21.5%)

Liadh Ní Riada – 2,489 (8.1%)

Seán Gallagher – 2,374 (7.8%)

Joan Freeman - 1,635 (5.3%)

Gavin Duffy – 680 (2.2%)

Turnout: 48.46%

Donegal

Michael D Higgins – 15,052 (38.1%)

Peter Casey - 12,952 (32.8%)

Liadh Ní Riada - 4,524 (11.4%)

Seán Gallagher - 3,684 (9.3%)

Joan Freeman - 2,653 (6.5%)

Gavin Duffy - 747 (1.9%)

Turnout: 33.74%

Dublin Bay North

Michael D Higgins - 32,198 (63.9%)

Peter Casey - 8,009 (15.9%)

Joan Freeman - 3,372 (6.7%)

Liadh Ní Riada - 3,315 (6.6%)

Seán Gallagher - 2,500 (4.9%)

Gavin Duffy - 1,010 (2%)

Turnout: 44.61%

Dublin Bay South

Michael D Higgins - 20,765 (71.5%)

Peter Casey - 3,433 (11.8%)

Joan Freeman - 1,884 (6.5%)

Liadh Ní Riada - 1,221 (4.2%)

Seán Gallagher - 1,116 (3.8%)

Gavin Duffy - 626 (2.2%)

Turnout: 36.75%

Dublin Central

Michael D Higgins - 10,094 (65.4%)

Liadh Ní Riada – 1,749 (11.3%)

Peter Casey - 1,692 (11%)

Joan Freeman - 868 (5.6%)

Seán Gallagher - 529 (3.4%)

Gavin Duffy - 203 (1.3%)

Turnout: 31.78%

Dublin Fingal

Michael D Higgins - 27,039 (63.1%)

Peter Casey - 7,505 (17.5%)

Joan Freeman - 2,643 (6.2%)

Seán Gallagher - 2,369 (5.5%)

Liadh Ní Riada - 2,290 (5.4%)

Gavin Duffy - 986 (2.3%)

Turnout: 44.81%

Dublin Mid-West

Michael D Higgins - 17,196 (59.3%)

Peter Casey - 5,128 (17.7%)

Joan Freeman - 2,734 (9.4%)

Liadh Ní Riada – 1,978 (6.8%)

Seán Gallagher - 1,433 (5%)

Gavin Duffy - 526 (1.8%)

Turnout: 40.83%

Dublin North-West

Michael D Higgins - 14,728 (62.6%)

Peter Casey - 3,737 (15.9%)

Liadh Ní Riada - 1,932 (8.2%)

Joan Freeman - 1,546 (6.6%)

Seán Gallagher – 1,121 (4.8%)

Gavin Duffy - 451 (1.9%)

Turnout: 38.06%

Dublin Rathdown

Michael D Higgins - 21,704 (68.7%)

Peter Casey - 4,385 (13.9%)

Joan Freeman - 2,177 (6.9%)

Seán Gallagher - 1,487 (4.7%)

Liadh Ní Riada - 1,141 (3.6%)

Gavin Duffy - 711 (2.2%)

Turnout: 48.49%

Dublin South-Central

Michael D Higgins - 17,930 (65%)

Peter Casey - 3,794 (13.7%)

Liadh Ní Riada - 2,282 (8.3%)

Joan Freeman - 2,039 (7.4%)

Seán Gallagher - 1,105 (4%)

Gavin Duffy - 441 (1.6%)

Turnout: 38.14%

Dublin South-West

Michael D Higgins - 28,151 (62.2%)

Peter Casey - 8,324 (18.4%)

Joan Freeman - 3,011 (6.7%)

Liadh Ní Riada - 2,584 (5.7%)

Seán Gallagher - 2,237 (4.9%)

Gavin Duffy - 929 (2.1%)

Turnout: 42.73%

Dublin West

Michael D Higgins - 17,545 (62.1%)

Peter Casey - 4,887 (17.3%)

Joan Freeman - 2,053 (7.3%)

Liadh Ní Riada - 1,842 (6.5%)

Seán Gallagher - 1,430 (5%)

Gavin Duffy - 514 (1.8%)

Turnout: 42.35%

Dun Laoghaire

Michael D Higgins – 31,513 (70.2%)

Peter Casey - 5,872 (13.1%)

Joan Freeman - 2,866 (6.4%)

Seán Gallagher - 2,044 (4.9%)

Liadh Ní Riada - 1,596 (3.5%)

Gavin Duffy - 1,000 (2.1%)

Turnout: 46.92%

Galway East

Michael D Higgins - 18,011 (52.9%)

Peter Casey - 11,227 (33%)

Joan Freeman - 1,545 (4.5%)

Seán Gallagher – 1,379 (4%)

Liadh Ní Riada - 1,029 (3%)

Gavin Duffy - 516 (1.5%)

Turnout: 48.47%

Galway West

Michael D Higgins - 29,612 (62.4%)

Peter Casey - 10,821 (22.8%)

Joan Freeman - 2,445 (5.1%)

Liadh Ní Riada - 2,161 (4.5%)

Seán Gallagher - 1,783 (3.8%)

Gavin Duffy - 660 (1.4%)

Turnout: 43.88%

Kerry

Michael D Higgins – 25,078 (50.1%)

Peter Casey - 13,752 (27.4%)

Liadh Ní Riada - 4,253 (8.5%)

Joan Freeman - 3,102 (6.2%)

Seán Gallagher - 2,856 (5.7%)

Gavin Duffy - 1,037 (2.1%)

Turnout: 45.31%

Kildare North

Michael D Higgins - 23,103 (61.3%)

Peter Casey - 7,210 (19.1%)

Joan Freeman - 2,751 (7.3%)

Seán Gallagher - 2,258 (6%)

Liadh Ní Riada - 1,523 (4.1%)

Gavin Duffy - 844 (2.2%)

Turnout: 44.18%

Kildare South

Michael D Higgins – 14,766 (56.9%)

Peter Casey - 5,819 (22.4%)

Seán Gallagher - 1,829 (7.1%)

Joan Freeman - 1,619 (6.2%)

Liadh Ní Riada - 1,307 (5%)

Gavin Duffy - 633 (2.4%)

Turnout: 41.11%

Laois

Michael D Higgins – 13,754 (49.7%)

Peter Casey - 8,419 (30.5%)

Seán Gallagher - 1,845 (6.7%)

Joan Freeman - 1,464 (5.3%)

Liadh Ní Riada - 1,443 (5.2%)

Gavin Duffy - 718 (2.6%)

Turnout: 43.53%

Limerick City

Michael D Higgins - 18,904 (57.7%)

Peter Casey - 7,845 (23.9%)

Liadh Ní Riada - 1,964 (6%)

Joan Freeman - 1,917 (5.9%)

Seán Gallagher - 1,557 (4.7%)

Gavin Duffy - 578 (1.8%)

Turnout: 41.66%

Limerick County

Michael D Higgins - 15,262 (48.1%)

Peter Casey - 10,865 (34.2%)

Joan Freeman - 1,762 (5.6%)

Seán Gallagher - 1,756 (5.5%)

Liadh Ní Riada - 1,438 (4.5%)

Gavin Duffy - 658 (2.1%)

Turnout: 46.63%

Longford-Westmeath

Michael D Higgins - 18,024 (47.5%)

Peter Casey - 12,005 (31.6%)

Seán Gallagher - 2,873 (7.6%)

Joan Freeman - 2,122 (5.6%)

Liadh Ní Riada - 2,089 (5.5%)

Gavin Duffy - 829 (2.2%)

Turnout: 41.56%

Louth

Michael D Higgins - 26,291 (58.4%)

Peter Casey - 7,223 (16%)

Liadh Ní Riada - 4,175 (9.3%)

Seán Gallagher - 2,934 (6.5%)

Joan Freeman - 2,291 (5.1%)

Gavin Duffy - 2,101 (4.7%)

Turnout: 41.34%

Mayo

Michael D Higgins - 20,642 (49.8%)

Peter Casey - 12,850 (31%)

Seán Gallagher – 2,235 (5.4%)

Joan Freeman - 2,663 (6.4%)

Liadh Ní Riada - 2,107 (5.1%)

Gavin Duffy - 937 (2.3%)

Turnout: 45.98%

Meath East

Michael D Higgins - 16,754 (56.7%)

Peter Casey - 6,064 (20.5%)

Seán Gallagher - 2,060 (7%)

Joan Freeman - 1,883 (6.4%)

Liadh Ní Riada - 1,654 (5.6%)

Gavin Duffy - 1,142 (3.8%)

Turnout: 43.55%

Meath West

Michael D Higgins - 14,522 (54.1%)

Peter Casey - 5,917 (22%)

Seán Gallagher - 1,943 (7.2%)

Liadh Ní Riada - 1,847 (6.9%)

Joan Freeman - 1,727 (6.4%)

Gavin Duffy - 904 (3.4%)

Turnout: 40.65%

Offaly

Michael D Higgins - 13,977 (47%)

Peter Casey - 9,253 (31.1%)

Seán Gallagher - 2,672 (9%)

Joan Freeman - 1,691 (5.7%)

Liadh Ní Riada - 1,444 (4.9%)

Gavin Duffy - 673 (2.3%)

Turnout: 45.41%

Roscommon-Galway

Michael D Higgins - 14,626 (45.1%)

Peter Casey - 10,918 (34.5%)

Seán Gallagher - 2,270 (7.2%)

Joan Freeman - 1,850 (5.9%)

Liadh Ní Riada - 1,617 (5.1%)

Gavin Duffy - 713 (2.2%)

Turnout: 49.33%

Sligo-Leitrim

Michael D Higgins - 20,601 (49.1%)

Peter Casey - 11,132 (26.5%)

Seán Gallagher - 3,749 (8.9%)

Liadh Ní Riada - 3,172 (7.6%)

Joan Freeman - 2,475 (5.9%)

Gavin Duffy - 859 (2%)

Turnout: 44.05%

Tipperary

Michael D Higgins - 24,917 (45.5%)

Peter Casey - 20,149 (36.8%)

Seán Gallagher - 3,077 (5.6%)

Liadh Ní Riada - 2,827 (5.1%)

Joan Freeman - 2,723 (5%)

Gavin Duffy - 1,106 (2%)

Turnout: 48.39%

Waterford

Michael D Higgins - 18,609 (52.2%)

Peter Casey - 8,822 (24.7%)

Liadh Ní Riada - 2,837 (7.9%)

Seán Gallagher - 2,530 (7.1%)

Joan Freeman - 2,025 (5.7%)

Gavin Duffy - 847 (2.4%)

Turnout: 43.35%

Wexford

Michael D Higgins - 27,020 (55.5%)

Peter Casey - 11,818 (24.2%)

Seán Gallagher - 3,499 (7.2%)

Liadh Ní Riada - 2,939 (6%)

Joan Freeman - 2,272 (4.7%)

Gavin Duffy - 1,161 (2.4%)

Turnout: 44.05%

Wicklow

Michael D Higgins - 31,555 (63%)

Peter Casey - 8,507 (17%)

Seán Gallagher - 3,449 (6.9%)

Joan Freeman - 2,820 (5.6%)

Liadh Ní Riada - 2,733 (5.4%)

Gavin Duffy - 1,043 (2.1%)

Turnout: 50.71%