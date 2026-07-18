Cén tionchar a bheidh ag an intleacht shaorga ar an teanga?
This summer, The Journal is releasing a six-part series of The Explainer podcast through Irish, focusing on some of the biggest stories affecting the language and the Gaeltacht areas. This week, we are taking a look at artificial intelligence and Irish.
Cloistear faoi bhogearraí intleachta shaorga cosúil le Chatgpt agus Anthropic go minic. Ach i gcomhthéacs na Gaeilge, tá an intleacht shaorga anois mar chuid den phlean dhigiteach an rialtais agus stráitéis intleachta shaorga á chur i bhfeidhm ag Údarás na Gaeltachta. Tá an eagraíócht stát ag iarriadh go ndéanfaí forbairt ar chumas an intleachta shaorga an Ghaeilge a thuiscint ionas nach mbeidh sí fágtha ar an trá fholamh sa reabhlóid digiteach atá ag teacht inár dtreo. Ach cén tionchar a bheidh ag an intleacht shaorga ar earnáil na Gaeilge agus an teanga í féin? Tá Maitiú Ó Coimín, iriseori le Tuairisc, ar an bpodchraoladh chun é seo a phlé.
Tá tacaíocht á fháil ag Beartas Gaeltachta The Journal ón Scéim Tuairiscithe ar Dhaonlathas Áitiúil / The Journal’s Gaeltacht initiative is supported by the Local Democracy Reporting Scheme.
have your say