We need your help now

Support from readers like you keeps The Journal open.

You are visiting us because we have something you value. Independent, unbiased news that tells the truth. Advertising revenue goes some way to support our mission, but this year it has not been enough.

If you've seen value in our reporting, please contribute what you can, so we can continue to produce accurate and meaningful journalism. For everyone who needs it.

€2 a Month €5 a Month One-off amount
The Explainer
The Explainer
18 Jul 2026
Cén tionchar a bheidh ag an intleacht shaorga ar an teanga?
00:00

This summer, The Journal is releasing a six-part series of The Explainer podcast through Irish, focusing on some of the biggest stories affecting the language and the Gaeltacht areas. This week, we are taking a look at artificial intelligence and Irish.


Cloistear faoi bhogearraí intleachta shaorga cosúil le Chatgpt agus Anthropic go minic. Ach i gcomhthéacs na Gaeilge, tá an intleacht shaorga anois mar chuid den phlean dhigiteach an rialtais agus stráitéis intleachta shaorga á chur i bhfeidhm ag Údarás na Gaeltachta. Tá an eagraíócht stát ag iarriadh go ndéanfaí forbairt ar chumas an intleachta shaorga an Ghaeilge a thuiscint ionas nach mbeidh sí fágtha ar an trá fholamh sa reabhlóid digiteach atá ag teacht inár dtreo. Ach cén tionchar a bheidh ag an intleacht shaorga ar earnáil na Gaeilge agus an teanga í féin? Tá Maitiú Ó Coimín, iriseori le Tuairisc, ar an bpodchraoladh chun é seo a phlé.


Tá tacaíocht á fháil ag Beartas Gaeltachta The Journal ón Scéim Tuairiscithe ar Dhaonlathas Áitiúil / The Journal’s Gaeltacht initiative is supported by the Local Democracy Reporting Scheme.

The Journal supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie