The Explainer
The Explainer
25 Jul 2026
Cad atá i ndán don Ghaeilge mura bhfuil tithíocht ar fáil sa Ghaeltacht?
00:00

This summer, The Journal is releasing a six-part series of The Explainer podcast through Irish, focusing on some of the biggest stories affecting the language and the Gaeltacht areas. This week, we are examining the issue of housing in Gaeltacht areas.


An tseachtain seo, táimid ag déanamh imscudú ar cheist na tithíochta sna ceantair Ghaeltachta.


Is cearta daonna í an tithíocht, ach tá gearchéim tithíocht ag réabadh in Éirinn le blianta fada anuas. Ar mionléibheal, cloistear go minic conas nach féidir le daoine sna ceantair Ghaeltachta in Éirinn teach a cheannach nó a chur ar cíos, toisc go bhfuil ganntanas tithíochta sna Gaeltachtaí. Tá rud éigin b’fhéidir níos práinní ag tarlú áfach: mura bhfuil tithíocht sa Ghaeltacht, an mhairfidh an teanga do na glúnta atá le teacht?


I Meán Fomhair seo caite, chuaigh breis is 20,000 duine chun sráide i mBÁC chun airde a tharraignt ar fhadhb na tithíochta agus cearta teanga. An bhfuil mórán athraithe ó shin ar aghaidh? Céard iad na fadhbanna is mó a bhaineann leis an tithíocht sna ceantair ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga phobail fós?


Chun an scéal sin a phlé linn, tá Áine Ní Bhreisleáin, iriseoir le Seachtain san Irish Independent ar The Explainer.

The Journal supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie