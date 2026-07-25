Cad atá i ndán don Ghaeilge mura bhfuil tithíocht ar fáil sa Ghaeltacht?

Sign in. It’s quick, free and it’s up to you.
An account is an optional way to support the work we do. Find out more.
Sign in. It’s quick, free and it’s up to you.
An account is an optional way to support the work we do. Find out more.
This summer, The Journal is releasing a six-part series of The Explainer podcast through Irish, focusing on some of the biggest stories affecting the language and the Gaeltacht areas. This week, we are examining the issue of housing in Gaeltacht areas.
An tseachtain seo, táimid ag déanamh imscudú ar cheist na tithíochta sna ceantair Ghaeltachta.
Is cearta daonna í an tithíocht, ach tá gearchéim tithíocht ag réabadh in Éirinn le blianta fada anuas. Ar mionléibheal, cloistear go minic conas nach féidir le daoine sna ceantair Ghaeltachta in Éirinn teach a cheannach nó a chur ar cíos, toisc go bhfuil ganntanas tithíochta sna Gaeltachtaí. Tá rud éigin b’fhéidir níos práinní ag tarlú áfach: mura bhfuil tithíocht sa Ghaeltacht, an mhairfidh an teanga do na glúnta atá le teacht?
I Meán Fomhair seo caite, chuaigh breis is 20,000 duine chun sráide i mBÁC chun airde a tharraignt ar fhadhb na tithíochta agus cearta teanga. An bhfuil mórán athraithe ó shin ar aghaidh? Céard iad na fadhbanna is mó a bhaineann leis an tithíocht sna ceantair ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga phobail fós?
Chun an scéal sin a phlé linn, tá Áine Ní Bhreisleáin, iriseoir le Seachtain san Irish Independent ar The Explainer.
have your say