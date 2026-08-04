Cén fáth go mbíonn muid fós ag streachailt leis an síneadh fada?

Sign in. It’s quick, free and it’s up to you.
An account is an optional way to support the work we do. Find out more.
Sign in. It’s quick, free and it’s up to you.
An account is an optional way to support the work we do. Find out more.
This summer, The Journal is releasing a six-part series of The Explainer podcast through Irish, focusing on some of the biggest stories affecting the language and the Gaeltacht areas. This week, we look at why so many people in Ireland still can't use the síneadh fada in their own names, from banking systems to booking forms, and whether a new bill could change that.
Cé go bhfuil cosaint ann don síneadh fada in Éirinn faoin Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus 2021, cloistear scéalta go minic faoi chomhlachtaí príobháideacha agus eagraíochtaí poiblí sa stát nach bhfuil in ann sínte fada a úsáid in a gcuid córais teicniúla.
Ní haon ionadh é go mbíonn frustrachas ar dhaoine in Éirinn a bhfuil síneadh fada acu ina n-ainm féin nuair nach féidir leo an fada sin a úsáid i gcóras áirithintí éagsúla. Ach cén fáth go bhfuil caidreamh aisteach againn leis an síneadh fada in Éirinn? Agus cén fáth go bhfuil drogall ar chomhlachtaí Éireannacha cosúil le Banc na hÉireann agus Aer Lingus a gcuid bogearraí a uasdhathú chun déileáil leis an síneadh fada? Agus an ndéanfaidh bille nua atá á mholadh ag an Teachta Dála Shinn Féin Aengus Ó Snódaigh aon difríocht don scéal seo?
Tá Gráinne Ní Aodha ón Press Association linn ar The Explainer chun an scéal seo a mhíniú dúinn.
have your say