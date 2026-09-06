An mbeidh an Ghaeilge mar mír mhargántaíochta in Éirinn Aontaithe?

Sign in. It’s quick, free and it’s up to you.
An account is an optional way to support the work we do. Find out more.
Sign in. It’s quick, free and it’s up to you.
An account is an optional way to support the work we do. Find out more.
The Journal is releasing a six-part series of The Explainer podcast through Irish, focusing on some of the biggest stories affecting the language and the Gaeltacht areas. In this final episode, journalist Laura Ní Aoidhne joins us to break down new cross-border surveys, exploring whether attitudes toward the Irish language are truly warming North and South and what role the language might play in a united Ireland.
De réir taighde uile-Éireann a foilsíodh ag Foras na Gaeilge i mbliana, tá dearchtaí ag athrú i leith na Gaeilge ó thuaidh agus ó dheas, agus tá tuairimí ag éirí níos dearfaí i leith na teanga ná mar a bhí.
Nochtaítear é sin freisin nuair a foilsíodh The Northern Ireland Life and Times survey i mí Mheitheamh.
Chomh maith leis sin, de réir taighde a bhí coimisiúnaithe ag Conradh na Gaeilge, beidh an Ghaeilge mar chuid lárnach d’Éirinn nua aontaithe.
Ach an bhfuil codarsnacht ann idir na tuairimí faoin nGaeilge ó thuaidh agus ó dheas? Cad atá ráite sna tuarascálacha ar fad a fhoilsíodh i mbliana? Agus an bhfuil muid níos cóngaraí d’Éirinn Aontaithe ná riamh?
Tá Laura Ní Aoidhne, iriseoir le The Irish News agus aisteoir ar Ros na Rún, ar The Explainer chun iniúch a dhéanamh ar na ceisteanna agus na tuarascálacha seo ar fad.
have your say