Якщо ви - українець, який в’їжджає до Ірландії, ось що вам потрібно знати

This article is about what Ukrainian people travelling to Ireland need to know about the visa waiver and what their options are once they arrive here. The article can be read in English here.

У П’ЯТНИЦЮ ІРЛАНДСЬКЕ Міністерство юстиції підтвердило, що тимчасово скасовуються візові вимоги для українців, які в’їжджають сюди.

Цей надзвичайний захід буде поширюватися на всіх українців, які прибувають до Ірландії.

Зокрема, міністерство повідомило, що воно прагне «прискорити та підтримати швидкий виїзд» українців, з членами сім’ї – громадянами Ірландії, а також українців, члени сім’ї яких проживають в Ірландії і також походять з України.

Якщо ви – українець, який в’їжджає до Ірландії або збирається подорожувати сюди, ось що вам потрібно знати про тимчасове скасування візи і про доступні для вас варіанти, коли ви прибуваєте до Ірландії.

Коли тимчасове скасування візи набуло сили?

Тимчасове скасування візових вимог для українців набуло сили негайно, у п’ятницю 26 лютого, коли це рішення було оголошено.

Це означає, що наразі воно застосовується до всіх українців, які прибувають до Ірландії.

Уряд не зазначив, як довго триватиме таке скасування візових вимог, або коли воно може скінчитися.

Для кого були тимчасово скасовані візи?

У цілому, питання про те, чи Міністерство юстиції потребує візу для чийогось в’їзду в Ірландію, залежить від декількох факторів – зокрема, громадянства.

Наразі міністерство додало Україну до переліку громадянств, які не потребують візи.

Це означає, що особа, яка має українське громадянство, зараз не потребує візи для в’їзду в Ірландію.

Раніше українці потребували візу для будь-якого перебування в Ірландії на строк, довший ніж 90 днів.

Якщо я українець, який прибуває в Ірландію, які варіанти доступні для мене?

Наразі українці, які в’їжджають до Ірландії без візи, на протязі 90 днів після прибуття повинні легалізувати свій статус або подати заяву про притулок через систему Міжнародного захисту.

Крім того, Європейський Союз розглядає можливість введення в дію програми проживання, яка дозволила б українцям залишатися в державі-члені ЄС на строк до трьох років.

Давайте розглянемо ці варіанти, і що вам треба знати, з допомогою декількох експертів – Рейчел Бермінгем, співробітника з консультування і юридичної інформації «Doras», та Фіони Херлі, представника «Nasc», двох неурядових організацій, які підтримують мігрантів у Ірландії.

Заяви через членів сім’ї або місце роботи

Для людей, які прибувають до Ірландії та не бажають шукати притулку, вибір залежить від особистих обставин.

Фіона Херлі сказала, що ситуація є «найяснішою для українців, які мають членів сім’ї у Ірландії».

«Вони, можливо, будуть в змозі забезпечити імміграційний статус на підставі родинних зв’язків, особливо якщо член сім’ї в Ірландії має ірландське громадянство або громадянство в Європейській економічній зоні. Міністерство юстиції ще не оголосило будь-яких планів впровадити спеціальну програму для українських членів сім’ї, однак ми енергійно заохочуємо їх зробити це, тому що це забезпечить впевненість для цієї групи».

«Також може існувати можливість звернутися за дозволом на роботу, особливо для тих, хто працював на міжнародні компанії, які базуються як в Ірландії, так і в Україні. Це дозволило б отримати швидший доступ до роботи, але може обмежити права на возз’єднання сім’ї».

Рейчел Бермінгем з організації «Doras» сказала, що люди з членами сім’ї-громадянами ЄС, які живуть та працюють в Ірландії, можуть скористатися дозволом в межах договірних прав ЄС, щоб залишитися в Ірландії.

Інші люди з ірландським чоловіком/дружиною або ірландськими членами сім’ї, можливо, будуть в змозі отримати дозвіл на підставі таких стосунків, або отримати дозвіл на роботу завдяки їх кваліфікації або пропозиції роботи.

«Ми настійно рекомендуємо, щоб люди зв’язувалися з імміграційними неурядовими організаціями, коли вони прибувають, щоб обговорити свої обставини та зрозуміти, які варіанти можуть бути найкращими для них», сказала пані Бермінгем.

Пошук притулку

Ще одним варіантом для людей, які прибувають в цю країну, є подання заяви про притулок. В Ірландії це називається системою Міжнародного захисту.

«Українці також матимуть можливість домагатися міжнародного захисту в Ірландії. Таким чином вони зможуть отримати доступ до житла в системі прямого забезпечення та право на роботу через шість місяців», сказала пані Херлі.

«Однак існують тривалі затримки в процесі розгляду заяв, середній строк для отримання рішення першої інстанції становить приблизно два роки. Це потенційно означає тривалі затримки з возз’єднанням сім’ї, тому що люди не матимуть права на возз’єднання сім’ї до отримання статусу біженця або додаткового захисту в Ірландії».

Якщо ви в’їжджаєте до Ірландії і вирішили подати заяву про притулок, ви можете повідомити співробітника імміграційної служби про те, що ви шукаєте міжнародного захисту, або прийти до Управління міжнародного захисту (УМЗ) в Дубліні.

Це управління розташовано за адресою Тімберлі-Хаус, 79-83 Лоуер-Маунт-Стріт, Дублін 2 [Timberly House, 79-83 Lower Mount Street, Dublin 2] в центрі Дубліна.

Timberly House Source: Google Maps

Навіть якщо ви подали заяву співробітнику імміграційної служби в порті прибуття, вам усе ж таки потрібно буде подати формальну заяву в УМЗ.

З вами проведе інтерв’ю співробітник УМЗ, який запитає вас про вашу особу, країну походження, як ви прибули до Ірландії, чому ви не можете повернутися в країну вашого походження і про будь-яку імміграційну історію яку ви, можливо, маєте в Ірландії.

В УМЗ вас також сфотографують та знімуть відбитки пальців. Якщо ви вже подавали заяву на притулок в іншій країні ЄС, УМЗ може прийняти рішення повернути вас до тієї країни.

Якщо УМЗ прийме вашу заяву, ви можете залишатися в Ірландії, доки розглядається ваша заява.

УМЗ надішле вам анкету Міжнародного захисту, яку потрібно заповнити протягом 20 робочих днів з часу її отримання. Щоб заповнити цю анкету, рекомендується звернутися за консультацією юриста.

Вас викликають на друге інтерв’ю, яке називають персональним інтерв’ю. Можливо, вам доведеться довгий час чекати на виклик на таке інтерв’ю.

Поки ви чекаєте на розгляд вашої заяви, ви можете мешкати в центрі Прямого забезпечення. Так називають центри, які надають житло та їжу. Ви також отримуватимете щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину.

Ви не матимете дозволу на роботу або комерційну діяльність як мінімум протягом перших восьми місяців вашого перебування. Якщо рішення за вашою заявою не було прийнято протягом восьми місяців, після цього ви можете звернутися за дозволом на роботу.

Якщо у вас є де жити в Ірландії, і ви не бажаєте жити в центрі Прямого забезпечення, ви можете усе ж подати заяву про притулок, але вам не надаватиметься медична картка або щотижнева допомога.

Програма тимчасового захисту ЄС

«ЄС повідомив про плани ввести програму тимчасового захисту для українців, яка надасть українцям проживання на 3 роки, з правом на роботу та доступ до соціального обслуговування», сказала пані Херлі.

«Цю Директиву буде вперше застосовано в ЄС. Ірландія має дзеркальний механізм тимчасового захисту в Законі про міжнародний захист 2015 року», сказала вона.

«Ми б з задоволенням привітали впровадження програми тимчасового захисту в Ірландії, оскільки вона повинна забезпечити прискорений шлях для отримання права на проживання, і означає, що люди зможуть мати доступ до роботи та обслуговування набагато раніше, ніж якщо вони подали б заяву про міжнародний захист».

Пані Бермінгем сказала, що «неясно, чи цю програму буде введено в дію та коли це станеться, а також, як це на ділі виглядатиме в Ірландії».

«Ми бачили проблеми з Програмою прийому афганців, яка відмовляє одержувачам в доступі до соціального забезпечення або в сплаті допомоги на дитину», сказала вона.

«Ми хотіли б закликати уряд Ірландії якомога ширше застосовувати будь-яку створену ним програму, тому що обмежувальний дозвіл на проживання може примусити людей скористатися з системи Міжнародного захисту».

Де я можу знайти додаткову пораду?

Міністерство юстиції уряду Ірландії

Українське посольство в Дубліні

Інформація для громадян

Неурядові організації, які підтримують мігрантів та осіб, що шукають притулку, наприклад: