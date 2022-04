Запитання та відповіді: Я — українець і планую переїхати до Ірландії. Що мені потрібно знати?

This article is about what Ukrainian people travelling to Ireland need to know about their options are once they arrive here. The article can be read in English here.

У той час як ВІЙНА РОСІЇ проти України триває, Ірландія вітає тих, хто тікає від війни, надаючи їм житло та іншу підтримку.

З початку російського вторгнення до Ірландії прибуло понад 12 тисяч українських біженців, а найближчими тижнями очікуються ще десятки тисяч.

Окрім проживання, Ірландія надає українцям доступ до послуг охорони здоров’я, соціальних виплат, освіти та працевлаштування.

Якщо ви нещодавно прибули в Ірландію з України або плануєте приїхати сюди, вам потрібно знати таке:

Чи потрібна мені віза для в’їзду в Ірландію?

Якщо ви громадянин України, вам не потрібна віза для в’їзду в Ірландію.

Але вам потрібен будь-який документ, що підтверджує вашу особу. Якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта, ви можете використовувати іншу форму ідентифікації, наприклад, внутрішній паспорт громадянина України, свідоцтво про народження або закордонний паспорт, термін дії якого минув.

Уряд Ірландії звернувся до авіакомпаній за проханням визнавати ці документи та нікому не відмовляти в посадці на літак без попереднього звернення до міграційних органів Ірландії.

Після прибуття ви отримаєте так званий «тимчасовий захист». Це означає, що ви маєте право залишатися в Ірландії чи іншій країні Європейського Союзу щонайменше на рік і можете працювати, отримувати соціальну допомогу, послуги в сфері охорони здоров’я та освіти.

Якщо ви вже перебуваєте в Ірландії й не отримали свій документ про тимчасовий захист, ви можете отримати його в Центрі підтримки України в Дубліні.

Якщо ви подорожуєте з членом сім’ї, партнером або другом, який не є громадянином України, їм може знадобитися віза для в’їзду в Ірландію.

Більш детальну інформацію про візи можна знайти тут.

Чи потрібен мені тест на Covid або підтвердження вакцинації?

Ні, усі обмеження на в’їзд до Ірландії, пов’язані з Covid, знято, тому у вас не запитуватимуть підтвердження вакцинації або результат тесту.

Після прибуття в Ірландію тестування чи карантин не вимагаються.

Що відбувається, коли я прибуваю в порт чи аеропорт?

В аеропорту/порту ви маєте змогу зареєструватися для отримання тимчасового захисту, що дозволить вам залишатися в Ірландії та отримати доступ до державних послуг та підтримки.

Необхідно з’явитися за звичайною процедурою до інспектора міграційної служби, який поставить вам кілька основних запитань про ваші потреби. Вас попросять надати документи, що посвідчують особу, наприклад, перелічені вище закордонний паспорт, посвідчення особи (ID) або внутрішній паспорт громадянина України, свідоцтво про народження тощо.

Вам нададуть підтверджуючий документ про те, що вам надано тимчасовий захист відповідно до розділу 60 Закону про міжнародний захист, Директиви про тимчасовий захист (2001/55/EC) та Виконавчого рішення Ради (ЄС) 2022/382 вiд 4 березня 2022 року.

Якщо ви прибули в аеропорт Дубліна, ви також можете зв’язатися зі співробітниками Департаменту соціального захисту (соціального забезпечення), щоб отримати особистий номер служби державного забезпечення (PPSN), унікальний обліковий номер, який допоможе вам отримати доступ до соціальних виплат, державних послуг та інформації в Ірландії.

Також вам буде надано інформацію щодо доступних вам послуг.

Деякі пункти в’їзду, наприклад, аеропорт Дубліна, матимуть спеціальну зону, відведену для прийому українських біженців. У цьому просторі є іграшки для дітей, а також зони відпочинку, тож вам буде, де відпочити, поки представники органів державної влади підготують необхідні для вас документи.

Де я зупинюся після виходу з аеропорту/порту?

Якщо вас зустрічають родичі чи друзі, які вже перебувають в Ірландії, і вони хочуть, щоби ви залишились у них, ви можете зробити це.

Однак, якщо вам потрібне житло, ви повинні повідомити офіцеру міграційної служби на кордоні, що вам потрібне місце для проживання.

Спочатку ви будете розміщені в готелі, але протягом двох-трьох тижнів вам знайдуть житло на більш тривалий термін — у вільному окремому приміщенні або у вільній кімнаті в чиємусь будинку.

Протягом кількох днів після того, як ви покинете аеропорт/порт, ви можете отримати додаткову інформацію та підтримку в Центрі підтримки України. Наразі такі центри є в трьох основних містах:

Дублін (мапа): Dublin 8 Intreo Centre, Guild Building, Cork Street, Dublin 8, D08 XH90

(мапа): Dublin 8 Intreo Centre, Guild Building, Cork Street, Dublin 8, D08 XH90 Корк (мапа): Cork City PSC and PPSN Centre, Department of Social Protection, Hanover Street, Cork, T12 PX62

(мапа): Cork City PSC and PPSN Centre, Department of Social Protection, Hanover Street, Cork, T12 PX62 Лімерик (мапа): 2nd Floor, Riverstone House, 23-27 Henry Street, Limerick City, V94 R7YE

Ірландський Червоний Хрест веде офіційну реєстрацію розміщення українських біженців, які прибувають до Ірландії.

Люди, які живуть в Ірландії, можуть запропонувати окрему вільну нерухомість, якою вони володіють, або вільні кімнати у власному будинку в рамках спільного проживання.

Наразі вже є понад 22 000 пропозицій житла. В цей час основна увага приділяється пошуку відповідних вільних місць в окремих помешканнях. Після цього пошук буде спрямований на спільне житло й поєднає новоприбулих українців із власниками житла в Ірландії.

Усі види приміщень та вільні кімнати будуть поруч із транспортним сполученням та основними послугами. У разі спільного розміщення буде забезпечено окремі спальні та прямий доступ до кухні.

Якщо з вами є діти або інша вразлива особа, буде проведена поліцейська перевірка вашої приймаючої родини.

Можливо ви бачили деякі повідомлення про розміщення українських біженців у наметах. Збройні сили Ірландії будують велике наметове містечко в графстві Міт.

Однак в уряді запевнили, що воно буде використовуватися лише в крайньому випадку.

Важко точно оцінити, скільки людей приїде до Ірландії з України, тому уряд розробляє плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб гарантувати, що вони зможуть розмістити велику кількість людей.

Ті, хто вже прибув, і ті, хто прибуде в найближчі тижні, будуть розміщені або у вільному окремому об’єкті, або в будинку жителя Ірландії, але не в таборі.

У довгостроковій перспективі, якщо до Ірландії прибуде набагато більша кількість біженців з України, альтернативне житло, таке як переобладнана комерційна нерухомість, державна нерухомість, арени, конференц-центри, релігійні будівлі та об’єкти місцевої влади, можуть використовуватися як житло.

Наметове містечко також є частиною цього довгострокового плану. Його використовуватимуть лише у випадку, якщо закінчиться можливість використання приміщень у готелях та інших закладах.

Намети будуються на міцній основі, до наметів буде підведене електрику та водопровід.

А як щодо грошей?

Українці, які прибули до Ірландії, мають право на соціальну допомогу в Ірландії, тому вам буде надано особистий номер служби державного забезпечення (PPSN), унікальний обліковий номер, який допоможе вам отримати доступ до соціальних виплат, державних послуг та інформації в Ірландії.

Цей ідентифікаційний номер містить сім цифр із двома або трьома літерами в кінці.

Ви матимете доступ до соціальної допомоги, включаючи виплату допомоги на дитину, якщо у вас є діти віком до 16 років.

Якщо ви не отримали номер PPSN по прибутті, ви можете звернутися до місцевого центру Intreo, який є єдиним контактним пунктом для всіх видів підтримки з працевлаштування та виплат допомоги. Співробітники центру допоможуть вам подати заявку на отримання PPSN. Рекомендуємо не подавати заявки онлайн, оскільки офіси вжили спеціальних заходів для швидшої обробки заявок на PPSN для прибулих з України.

Щоб подати заявку на отримання PPSN, вам знадобиться форма посвідчення особи.

Виплати фінансової підтримки у вигляді додаткової допомоги будуть здійснюватися щотижня в місцевому поштовому відділенні — вам нададуть інформацію про те, як і де її одержати. Оплата буде здійснюватися в національній валюті — євро.

Максимальний розмір виплати на одну дорослу особу віком від 25 років становить 206€. Виплата збільшується на 138€ для дорослого утриманця, такого як чоловік/дружина, цивільний партнер або співмешканець/співмешканка.

Якщо у вас є дитина віком до 12 років, ви одержуєте додатково 40€, а якщо ваша дитина старше 12 років — 48€.

Якщо вам від 18 до 26 років, максимальний розмір виплати на одну особу становить 117,70€ зі збільшенням на 117,70€ для дорослого утриманця, такого як чоловік/дружина, цивільний партнер або співмешканець/співмешканка. Особи цієї вікової групи, які мають дітей, мають право на максимальну виплату у розмірі 206€.

Якщо у вас є діти віком до 18 років, ви також маєте право на дитячу допомогу (140€ на дитину), яку ви можете одержати в перший вівторок кожного місяця у місцевому поштовому відділенні.

Низка компаній в Ірландії пропонують безкоштовні або пільгові послуги новоприбулим українцям на веб-сайті Pryvit.ie. Сюди входить відвідування перукарні, чашка кави в кафе, дитячі заклади, заняття йогою та квитки на заходи.

Що робити, якщо мені потрібна медична допомога?

Ви маєте право на доступ до медичних послуг від держави на тих самих підставах, що і громадяни Ірландії.

Сюди входять послуги лікаря загальної практики (терапевта), лікарень або закладів невідкладної допомоги, а також медичне обслуговування в комунальних закладах, наприклад, стоматологічні послуги та вакцинація.

Вам не потрібно платити за ці послуги, ви матимете право подати заявку на отримання медичної картки, яка надає можливість отримувати медичні послуги для вас і ваших дітей.

Пропонуються також й інші послуги, наприклад, для осіб з інвалідністю, вагітних або тих, що нещодавно народили, а також психологічна підтримка та догляд за людьми похилого віку.

Дізнатися більше про медичні послуги можна тут.

Я хотів би знайти роботу — які в мене є варіанти?

Ви маєте право шукати роботу, займатися підприємницькою діяльністю або здобути професійну освіту в Ірландії.

Якщо вам потрібна допомога у складанні нового резюме, підготовці до співбесіди чи професійного спілкування, ви можете скористатися програмою наставництва.

Організація Going Far попросила волонтерів в Ірландії стати наставниками для українських біженців, приділяючи одну годину свого часу на тиждень для надання такої підтримки.

Зареєструватися в програмі наставництва можна тут.

Я хотів би, щоб мої діти ходили до школи — як я можу це організувати?

Вашим дітям віком до 18 років буде надано підтримку в доступі до державної початкової або середньої освіти.

В Ірландії діти відвідують початкову школу з 4-5 років до 12-13 років. Потім вони відвідують середню школу впродовж п’яти або шести років.

У деяких районах діти можуть їздити до школи на шкільних автобусах. Уряд запроваджує нову систему транспортних послуг для дітей, які прибувають до Ірландії з України. Коли це буде організовано, ви зможете подати заявку на послуги шкільного автобуса.

Ви можете звернутися до будь-якої місцевої школи та отримати інформацію про місце для вашої дитини чи дітей. Повний список шкіл доступний тут.

Служба підтримки освіти Tusla також може допомогти вам знайти школу для вашої дитини.

Мені потрібно покращити власну англійську — хто може допомогти?

Англійська та ірландська (відома як Gaeilge) є офіційними мовами Ірландії, але англійська мова є домінуючою в більшості областей по всій країні.

Шістнадцять рад загальної та спеціальної освіти (ETB) по всій країні пропонують курси англійської мови для дорослих. Для допомоги українцям, які прибувають до Ірландії, будуть відкриті додаткові курси. Ця послуга — безкоштовна.

Ви можете знайти контактні дані вашої місцевої ради ETB тут.

Я хочу налагодити контакт з іншими українцями в Ірландії — як це зробити?

Україна має посольство в Дубліні, послом є Лариса Герасько. Якщо вам потрібно зв’язатися з посольством,ви знайдете деталі тут.

Також дуже активною є Група українців в Ірландії у Facebook. Вони вже підтримують тих, хто прибуває в Ірландію, а також організовують демонстрації та протести у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Якщо тут немає відповіді на ваше запитання, ви знайдете більше інформації (кількома мовами) на веб-сайті уряду Ірландії тут.