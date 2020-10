IT’S THE START of October, which also means the beginning of ‘Gaeiltober’, a social media initiative that sees users attempt to post in Irish for the entire month.

To mark the month that’s in it, we’ve dusted off our list of Irish proverbs to see how well you know them. Fill in the missing words below.

Is fearr Gaeilge briste, ná Béarla _____ Cloisteáil Cliste

Uisce Fuisce Is minic a bhris béal duine a ____ Shrón Bhó

Fhón Thóin Tír gan teanga, tír gan _____ Ainmhí Anrath

Anam Anlann An rud is annamh is _____ Breá Iontach

Maith Uafásach Ní ____ go cur le chéile Náire Neamhspleáchas

Neart Nead Aithníonn _____ _____ eile Damhán alla, damhán alla Ciaróg, ciaróg

Boín Dé, bóín Dé Ciarraíoch, Ciarraíoch Níl aon _____ mar do _____ féin Tinteán, thinteán Triantán, thriantán

Tul toinne, thul toinne Tóin tinn, thóin tinn Is ____ an ghaoth nach séideann do dhuine éigin Ocrasach Olc

Ógach Óltach ____ maith leath na hoibre Tús Deireadh

Meán Obair Is binn ____ ina thost Cluas Béal

Súil Tóin Answer all the questions to see your result! You scored out of ! Turtley awful Shell of a bad effort Share your result: Share You scored out of ! What are ewe doing? Baaaaaaaaaad Share your result: Share You scored out of ! Fintastic Flippin' good Share your result: Share You scored out of ! Clever cat Almost purr-fect Share your result: Share You scored out of ! Top dog Paws-itively perfect Share your result: Share