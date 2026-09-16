D’fhéadfadh scéim traipisithe seancharranna maidir le feithiclí leictreacha a bheith ar na bacáin do 2027

Sign in. It’s quick, free and it’s up to you.
An account is an optional way to support the work we do. Find out more.
Sign in. It’s quick, free and it’s up to you.
An account is an optional way to support the work we do. Find out more.
D’FHÉADFAÍ SCÉIM TRAIPISITHE EILE, lena gcuirfear €5,000 ar fáil do thiománaithe lena seancharranna a thrádáil isteach ar fheithiclí leictreacha, a chur i bhfeidhm arís an bhliain seo chugainn.
Leis an scéim phíolótach, cuireadh deontas traipisithe €5,000 ar fáil do thiománaithe lena bhfeithicil a thrádáil isteach má bhí sé níos sine ná 13 bliana d’aois agus feithicil leictreach a fháil ina háit.
Dúirt an tAire Iompair Darragh O’Brien go raibh an scéim “thar a bheith rathúil”, rud a léiríonn go bhfuil sé ar intinn aige í a chur i bhfeidhm arís an bhliain seo chugainn.
Nuair a seoladh an scéim i mí Iúil, shroich sí an teorainn iarratas laistigh de 75 nóiméad ón uair a cuireadh ar líne í.
Bhí an deontas €5,000 a fuair na tiománaithe sa bhreis ar an deontas reatha €3,500 chun feithicil leictreach a cheannach. Is féidir le tiománaithe leas a bhaint as sin cheana féin. Ní raibh sé ar fáil ach maidir le feithiclí lánleictreacha agus ní raibh feidhm aige maidir le carranna athláimhe.
Dúirt O’Brien le The Journal an tseachtain seo caite gur éirigh leis an scéim 2,000 seancharr a bhaint den bhóthar i níos lú ná 90 nóiméad.
Cé gur luaigh sé go bhfuil díolacháin feithiclí leictreacha an-láidir i mbliana fiú gan an scéim, theastaigh uaidh an deontas breise a dhíriú ar charranna níos sine agus níos truaillithí a bhaint den bhóthar.
Foilseoidh a roinn na sonraí faoin scéim sna seachtainí atá amach romhainn, a dúirt O’Brien, agus dúirt sé go léiríonn na comharthaí gur glacadh go fonnmhar léi i gceantair thuaithe.
Dúirt O’Brien:
Bhí sí thar a bheith rathúil. Déanfaidh mé athbhreithniú uirthi. An mbeidh ceann eile ann? An bhliain seo chugainn b’fhéidir.
Dúirt an tAire gur féidir le teaghlaigh agus líonta tí thart ar €1,600 sa bhliain a shábháil ar an meán trí aistriú chuig feithicil leictreach, i gcomhthéacs laghdú cánach agus an ídithe breosla neas-nialasaigh.
Leis an scéim, imfhálaíodh 65% den mhaoiniú, nó €6.5 milliún, do dhaoine lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, de Chorcaigh, de Ghaillimh, de Luimneach agus de Phort Láirge, chun díriú ar dhaoine a bhfuil cónaí orthu i gceantair ina bhfuil níos lú roghanna iompair phoiblí ar fáil.
Leithdháilfear an 35% eile, nó €3.5 milliún, ar iarratasóirí i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i nGaillimh, i Luimneach agus i bPort Láirge.
To embed this post, copy the code below on your site
have your say